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صحة المنوفية: المرور على 295 منشأة طبية وغلق 45 وإنذار 47 آخرين خلال أسبوعين

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صحة المنوفية: المرور على 295 منشأة طبية وغلق 45 وإنذار 47 آخرين خلال أسبوعين صحة المنوفية: المرور على 295 منشأة طبية وغلق 45 وإنذار 47 آخرين خلال أسبوعين

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قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة تفتيشية مكبرة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية وإتباع سياسة مكافحة العدوى.

حيث أشارت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على (295) منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أسبوعين في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر الجارى، وتم غلق عدد (45) منشأة طبية مخالفة، كما أنه جارى إستصدار قرار غلق لـ ( 47) منشأة أخرى، وإنذار عدد (96) منشأة، موضحة بأن عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات (106) منشأة، فضلا عن رصد (54) منشأة مخالفة لسياسات مكافحة العدوى و(75) منشأة غير مرخصة و( 44) مخالفة لاشتراطات التراخيص وعدم وجود عمالة غير مؤهلة، فضلا عن تحرير محاضر لأدوية منتهية الصلاحية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

هذا وتهيب مديرية الشؤون الصحة بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

المصرى اليوم

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