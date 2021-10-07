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إصابة ٨ أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

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إصابة ٨ أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية إصابة ٨ أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

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أصيب ٨ أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس السلام، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بلبيس السلام، وأسفر الحادث عن إصابة ٨ أشخاص بإصابات متنوعة .

جري نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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