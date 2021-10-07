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دور نشر خليجية: معرض الرياض أسهم في تنشيط نشر الكتب الاقتصادية

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دور نشر خليجية: معرض الرياض أسهم في تنشيط نشر الكتب الاقتصادية دور نشر خليجية: معرض الرياض أسهم في تنشيط نشر الكتب الاقتصادية
أكدت أن الحدث حظي بإقبال الزوار على شراء الكتاب بعد جائحة كورونا

دور نشر خليجية: معرض الرياض أسهم في تنشيط نشر الكتب الاقتصادية

اتفقت الدور الخليجية على أن معرض الرياض الدولي للكتاب أسهم بشكلٍ كبيرٍ في الحراك الاقتصادي بسوق النشر، وإقبال الزوار على شراء الكتب، بعد جائحة كورونا التي تسببت في الإحجام عن شراء الكتب.

وقال رئيس جناح دار كتار بقطر خالد المهندي: سوق الكتاب انتعش بعد جائحة كورونا، خاصةً بعد تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُعَد من أوائل المعارض العائدة بعد جائحة كورونا، بما شهده من إقبالٍ وتميزٍ كبيرين.

وذكر فهد العيسى من دار سما الكويتية للنشر والتوزيع أنه بعد انقطاع عامين عادت الأمور إلى نصابها، ففي بداية معرض الرياض الدولي للكتاب وجدنا إقبالاً جميلاً من الجمهور على منشورات الدار، خاصةً أن الدار تحاول إرضاء الجميع باستقطاب الأسماء الجيدة، خاصةً في مجال التنمية وتطوير الذات، والطفل، والسيرة الذاتية.

بدوره، أكد عبدالرحمن الظاهري من مكتبة الظاهري العمانية أن الطلب متزايد على الكتب في معرض الرياض للكتاب هذا العام؛ لكونه من أكبر المعارض التي توفر للقارئ مجموعة من الكتب الحصرية في مجالات القانون، والتاريخ، والفنون، والثقافة، والأدب، والدراسات السياسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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