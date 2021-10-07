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الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب علي البترول الخام نتيجة ازمة الطاقة
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:05 مساءً
بتوقيع إسلام جمال.. ياسر جلال يعود إلى السينما بعد غياب بـ «الدبابة»
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:05 مساءً
ينظمها صندوق تحيا مصر في 7 محافظات..قوافل المبادرة الرئاسية " نور حياة" تستقبل 7 آلاف مواطن..صور
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:05 مساءً
رئيس جامعة كفرالشيخ يُرحب بطلاب كلية الذكاء الاصطناعي
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:05 مساءً
«المهندسين»: بروتوكول تعاون مع «القوى العاملة» لتدريب 1000 شاب
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
وزير البترول : استراتيجية شاملة لتطوير كيانات قطاع البترول
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في المنيا
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
وزير البترول : مصافي البترول تواكب التكنولوجيات العالمية
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
وزيرة البيئة: 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
«المصريين الأحرار» يدعو الهيئة العليا لإنتخاب الأمين العام والمكتب السياسي
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الخميس 14 أكتوبر 2021 02:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ميركل تصل الفاتيكان وتلتقي البابا فرانسيس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 07 أكتوبر 2021 03:01 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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