شمال سيناء تشارك في معرض تراثنا بالقاهرة

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تشارك محافظة شمال سيناء في معرض «تراثنا» الذي يقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجارى في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأعلنت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، عن قيام الجهاز بتنظيم المعرض باشتراك أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها من مشروعات التشغيل اليدوى والحرف اليدوية والمنتجات الحرفية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية .

ومن جانبه، أشار طارق الشوربجى مسؤول الخدمات الغير مالية في فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء إلى أنه جارى تسكين عارضى شمال سيناء في الأماكن المخصصة لهم داخل المعرض، حيث تشارك المحافظة بعدد 30 عارضا وعارضة من الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الممولة من الجهاز، وتشمل المعروضات: الحرف البدوية والتراثية والمشغولات اليدوية من منتجات البيئة، ومنتجات غذائية تشمل زيت الزيتون والدقة والزعتر وعطارة من الأعشاب الطبية والنباتات العطرية التي تتميز بها سيناء.

وأضاف أنه تم تقديم عدة تسهيلات للعارضين والمشاركين في المعرض بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء تشجيعا لهم، ومن بينها تخفيض قيمة المشاركة بنسبة 50 % إلى جانب توفير الاقامة للعارضين والمشاركين في المعرض.