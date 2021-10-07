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مدينة القصير تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

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مدينة القصير تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد مدينة القصير تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير جنوب البحر الأحمر بأن المدينة تشهد استعدادات مكثفة لإستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات المختصة بالوحدة المحلية والقطاعات الأخرى، ببذل المزيد من الجهد لانتظام العملية التعليمية وتلاشى أي ملاحظات تعيق الدراسة.

استكملت الإدارة البيطرية،حملات التطهير الموسعة بمدارس المدينة، وذلك في ضوء القيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة المستجد، حيث تم الانتهاء من تعقيم الفصول والطرقات بمدارس العوينة الجديدة الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية المشتركة والدكتور محمد عبدالسلام الابتدائية ومعهد القصير الاعدادى الازهرى والإدارة الأزهرية.

كما قامت أقسام المتابعة الميدانية والنظافة والبيئة، بالإشراف الكامل على شركة النظافة خلال الفترة الماضية، حيث تم القيام برفع المخلفات بالمناطق التي يتواجد بها المدارس، وتضمنت الأعمال تطهير وإزالة جميع المخلفات أمام مدارس الحرية والشيخ عطا وعمر بن عبدالعزيز الإعدادية.

واستهدفت خطة المدينة بشأن الإنارة العامة، إصلاح الأعطال بالاعمدة بمحيط مدارس المدينة، وشملت شوارع أنور السادات وعمر بن الخطاب و، بالإضافة إلى استكمال الصيانة الدورية للخلايا المغذية لأعمدة الإنارة بمنطقة امتداد الأمل.

كما قامت الإدارات المعنية بالوحدة، باستكمال دهانات المطبات بشارع العاشر من رمضان، وذلك للحد من تصادم السيارات وتهدئة جميع المركبات المارة بالشارع.

وفى هذا الإطار قامت اللجنة المشكلة من إدارات المتابعة الميدانية والأزمات والإدارة التعليمية والصحة والسلامة المهنية والحماية المدنية والصحة، بالاستمرار في أعمالها والمرور على المدارس، للتأكد من صلاحية أجهزة الإطفاء وتأمين لوحات الكهرباء والنظافة العامة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفصول.

المصرى اليوم

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