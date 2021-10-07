«شوقي»: التعليم الفني أصبح أولوية.. وهناك منافسة على دخول مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الخميس، أن التعليم الفني أصبح أولوية، مشيرًا إلى إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 2018، والتي تمثل محاولة جيدة للتعليم الفني.

وأوضح خلال استقبال د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، له، لمتابعة سير وتنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية، والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، أن أبرز ما يميز تلك المدارس ارتباطها المباشر ومشاركتها بسوق العمل، مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي بلغ عددها حوالي 27 مدرسة خلال الثلاث سنوات منذ إطلاقها تضم تخصصات تفرضها سوق العمل، متابعًا أن قبول المجتمع لتلك المدارس اختلف كثيرًا، حيث أصبح هناك منافسة على دخولها ويسعى إليها الأوائل.

وتناول «شوقي» الحديث حول هيئة الجودة «إتقان» لجودة التعليم الفني، والتي يتم العمل عليها منذ عامين، وفي انتظارالعرض على البرلمان، موضحًا أنها تمثل هيئة مستقلة ومصدرًا مهمًا لعملية التطوير وتقييم المدارس القديمة والجديدة، والتي تمثل 2500 مدرسة.