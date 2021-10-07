الأزهر يقرر الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بجميع المعاهد ‏في أول أيام العام الدراسي

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قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاحتفاء والاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 واجب على كل المصريين، فهو يوم تاريخي ومهم في تاريخ مصر والمصريين، مؤكدًا أنه لابد أن يشعر أبناء المصريين الحاليين بقيمة ما قدمه أباؤهم وأجدادهم من تضحيات من أجل حرية هذا الوطن واستقلاله.
و أصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قرارًا بأن يكون افتتاح طابور الصباح في أول أيام العام الدراسي والموافق يوم الأحد ١٠ أكتوبر، بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تعزيزًا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.
كما قرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 حرب النصر والعزة والكرامة.