الأزهر يقرر الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بجميع المعاهد ‏في أول أيام العام الدراسي

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قال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ‏إن الاحتفاء والاحتفال بذكرى ‏انتصار حرب أكتوبر 1973 واجب على كل المصريين، فهو يوم تاريخي ومهم في تاريخ ‏مصر ‏والمصريين، مؤكدًا أنه لابد أن يشعر أبناء المصريين الحاليين بقيمة ما قدمه أباؤهم ‏وأجدادهم من ‏تضحيات من أجل حرية هذا الوطن واستقلاله.‏

و أصدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ‏ قرارًا بأن يكون افتتاح طابور الصباح في أول أيام ‏العام الدراسي والموافق يوم الأحد ١٠ أكتوبر، بتحية العلم ‏والنشيد الوطني لجمهورية مصر ‏العربية، تعزيزًا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.‏

كما قرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا ‏اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 ‏حرب النصر والعزة والكرامة.‏