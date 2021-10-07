عبدالرزاق جرنة يعيد نوبل الأدب إلى إفريقيا: اللاجئين قضيته الأولى

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قالت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل، اليوم الخميس، إن الروائي التنزاني عبدالرزاق جرنة هو الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2021.

ووفقاً لموقع جائزة نوبل الرسمي فإن الجائزة منحت له بسبب تعمقه المتجذر وغير المسبوق في آثار الاستعمار ومصائر اللاجئين في الخليج الواقع بين الثقافات والقارات.

ولد عبدالرازق قرنه عام 1948 وترعرع في جزيرة زنجبار في المحيط الهندي ولكنه وصل إلى انجلترا كلاجئ في نهاية الثمانينيات.

بعد التحرر السلمي من الحكم الاستعماري البريطاني في ديسمبر 1963 شهدت زنجبار ثورة ادت في ظل نظام الرئيس عبيد كروم إلى قمع واضطهاد المواطنين من اصل عربي؛ والأمر تسبب في وقوع المجازر.

وكان جرنة من ضمن المجموعات العرقية التي وقعت ضحايا الثورة، وبعد انتهائه من قضاء فترة الدراسة اضطر إلى مغادرة البلاد والهروب .

لم يكن حتى عام 1984 مسموحاً له بالعودة إلى زنجبار، كان جورنه حتى تقاعده الأخير يعمل كاستاذ اللغة الانجليزية وما بعد الاستعمار في جامعة كينت في كنتربيري.

نشر الفائز بنوبل عشر روايات وعدد من القصص القصيرة، وكان موضوع تعطيل اللاجئين مستمر في كتاباته أغلب الأوقات.

يقول إنه في زنجبار كان وصوله إلى الأدب باللغة السواحيلية معدومًا تقريبًا ولا يمكن اعتبار كتاباته المبكرة أدبًا.

بدأ في أن يكتب وهو يبلغ من العمر 21 عاما حينها كان المنفى الانجليزي، وعلى الرغم من أختلاف لغته عن لغة بلد المنفى، تحولت اللغة الانجليزية أداة أدبية له.

كان الشعر العربي والفارسي وخاصة الليالي العربية نبع مبكر وهام بالنسبة له، كما كانت سور القرآن مصدر له، في جميع أعماله، سعى جرنة جاهدًا لتجنب الحنين في كل مكان إلى أفريقيا البكر ما قبل الاستعمار.

كتابات جرنة هي من فترة وجوده في المنفى ولكنها تتعلق بعلاقته بالمكان الذي تركه، مما يعني أن الذاكرة ذات أهمية حيوية لتكوين عمله.

كانت الكثير من كتاباته تتحدث وتسلط الضوء على السكان الأصليين في ظل وجود استعمار، وهنا سنجد من أشهر رواياته التي تحدثت عن تلك المشكلة رواية الهجران 2005.

كانت أول رواية له «ذكرى الرحيل» 1987 تتمحور حول انتفاضة فاشلة في القارة الافريقية.

في رواية «دوتي»، التي قدمها 1990 يرسم صورة لامراة سوداء من خلفية مهاجرة تنمو في ظروف قاسية في انجلترا المشحونة بالعنصرية.

في نفس الوقت، تشعر انها بلا جذور في انجلترا، البلد الذي ولدت فيه وترعرعت فيه تحاول بطلة الرواية انشاء مساحة خاصة بها وهويتها من خلال الكتب والقصص؛ تمنحها القراءة فرصة لاعادة بناء نفسها.

في معاملته لتجربة اللاجئين، ينصب التركيز على الهوية والصورة الذاتية، كما ظهر في رواية «الصمت الاعجاب» 1996، ورواية «بجوار البحر» 2001.

تتراجع رواياته من الاوصاف النمطية وتفتح نظرة الجميع إلى شرق افريقيا المتنوع ثقافيا غير مالوف للعديد من مناطق أخرى من العالم.

وقالت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل، إن المؤلف الذي تشكل رواية «باراديس» (الجنة) أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظراً إلى سرده «المتعاطف الذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات».

وأضافت في بيان: «عبدالرزاق جرنة يكسر بوعي التقاليد، ويقلب المنظور الاستعماري لتسليط الضوء على منظور السكان الأصليين. هكذا روايته الهجر (2005) حول علاقة حب تصبح تناقضاً صارخاً مع ما سمّاه الرومانسية الإمبراطورية.

وتابعت: «تفانيه في الحقيقة ونفوره من التبسيط مذهلان. تنحرف رواياته عن الأوصاف النمطية وتفتح أنظارنا على شرق أفريقيا المتنوع ثقافياً غير المألوف للكثيرين في أجزاء أخرى من العالم».

وأضافت: «في عالم جرنة الأدبي، كل شيء يتغير – الذكريات والأسماء والهويات- يوجد استكشاف لا نهاية له مدفوع بشغف فكري في جميع كتبه».

وتابع البيان: «في معالجة عبدالرزاق جرنة لتجربة اللاجئين، يتم التركيز على الهوية والصورة الذاتية. تجد الشخصيات نفسها في فجوة بين الثقافات والقارات، بين حياة كانت وحياة ناشئة؛ إنها حالة غير آمنة ولا يمكن حلها أبداً».