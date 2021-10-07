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28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 2021

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28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 2021 28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 2021
كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من 28 ألف عملية، خلال العام الجاري 2021. وأوضحت الوزارة، أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت وزارة العدل، بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.


الوطن السعودية

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