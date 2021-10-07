لحظة سقوط حلاق من الطابق 12 في الشرقية

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تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة سقوط أحد الأشخاص، من أسانسير أحد الأبراج السكنية في محافظة الشرقية.

يظهر مقطع الفيديو المتداول استدعاء الرجل للمصعد، لكنه دخل معتقدًا أن كابينة المصعد موجودة، ولم يأخذ حذره لسهولة فتح باب المصعد دونما أن تكون الكابينة موجودة، فسقط من الطابق الـ12 بأحد الأبراج السكنية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ولقى مصرعه في الحال بعد الإنتهاء من عمله لدى أحد زبائنه.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالبرج السكني وفقاً للفيديو المنشور، توجه الحلاق إلى المصعد للنزول إلى الطابق الأرضى، وفتح الباب ظنا منه بوجود المصعد لاستقلاله.