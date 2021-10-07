بابا الفاتيكان يحذر من عواقب التغيرات المناخية: الضرر يهدد الحياه على كوكب الأرض

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حذر البابا فرنسيس من العواقب الناجمة عن التغيرات المناخية مؤكدا أن أضرارها تهدد الحياة على كوكب الأرض، وذلك خلال كلمته في الذي ترأسه في جامعة اللاتيران الحبرية حيث أطلق فيه دورة دراسية جديدة في علم البيئة.

وشارك في اللقاء البطريرك المسكوني برتلماوس، ومديرة اليونسكو وأودري أزولاي، حسبما أكد الفاتيكان.

وأكد البابا في كلمته ان حماية الخليقة هي أسلوب من أساليب المحبة، والانتقال التدريجي مما يريده الإنسان إلى ما يحتاجه عالم الله إنه التحرر من الخوف والجشع والإدمان.

وتحدث البابا حول أزمة التغيرات المناخية مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف المتعددة COP26 في جلاسكو مؤكدا أن«الضرر الذي تسببه لكوكب الأرض لا يقتصر على الأضرار التي تلحق بالمناخ والمياه والتربة، ولكنه الآن يهدد الحياة على الأرض».

وأردف بأنه لا يكفي في مواجهة هذا الأمر تكرار المبادئ، التي تجعلنا نشعر بأن كل شيء على ما يرام، فالأزمة البيئية المعقدة تتطلب الكفاءة والمسؤولية.

وأكد البابا أن فكرة دورة دراسات خاصة ستعمل على تحويل الاهتمام بالبيئة إلى رسالة يقوم بها أشخاص مؤهلون نتيجة خبرة تربوية مناسبة، فهذه هي المسؤولية الأكبر إزاء الذين تم إقصائهم وهجرهم ونسيانهم بسبب التدهور البيئي، قائلا إنه عمل تُدعى إليه الكنائس، وذوو الإرادة الصالحة، لكي يقدموا كل الإسهام الضروري، ويجعلوا من ذواتهم صوت الذين لا صوت لهم، صوت يرتفع فوق مصالح الأطراف ولا يبقى مجرّد تذمر.