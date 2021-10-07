قبل بدء الدراسة بساعات.. حدائق القاهرة تستقبل المواطنين بالمجان بمناسبة نصر أكتوبر

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بدأت حدائق محافظة القاهرة استقبال زائريها مجانا وفقا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بإتاحة زيارة الحدائق العامة مجانا للمواطنين يومي الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، وهو القرار الذي لاقي ترحابا من عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا للتنزه بصحبة أولادهم.

وقال عاطف أحمد موظف : «يأتي القرار بالتزامن مع الإجازة الرسمية التي منحتها الدولة للموظفين بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، الأمر الذي أتاح فرصة للأسر للخروج والتنزه في ذلك اليوم، كما أنه فرصة لتعريف الاطفال في أجواء كلها بهجة بروايات النصر المجيد التي حققها أبناء الوطن».

واستعدت إدارات الحدائق الاستقبال الأهالي برفع مستوي النظافة ومراعاة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والحرص على التباعد.

و أكدت مها راشد، أحد الأهالين أن القرار مع العطلة الرسمية جاء في الوقت المناسب للخروج والتنزه بالأطفال قبل بدء العام الدراسي الجديد، فهو آخر فرصة لإجازة رسمية للخروج بهم واضفاء أجواء من البهجة والسرور قبل بدء الدراسة بساعات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم خرج ف سعيد مروان، أحد الأهالي، بأسرته المكونة من ٣ أبناء في مختلف الأعمار إلى أحدي الحدائق لقضاء يوم الإجازة الذي احتفلوا خلاله بأجواء النصر على أجواء موسيقي الأغاني الوطنية التي أنشدت بها سماعات الدي جي في الكافيتريا الملحقة بالحديقة.

وطالب سيد اشرف أحد الأهالي المحافظ بتفعيل القرار في كافة المناسبات الوطنية حيث وجد فيه الفرصة والوقت والأجواء المناسبة للحديث مع أطفاله عن ذكريات النصر وما حققه الابطال من هزيمة ساحقة شهد لها العالم وحفرت على جدران التاريخ.