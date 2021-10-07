"النقل" تعلن ترفع درجة الاستعداد القصوي استعداد لبدء العام الدراسي

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أعلنت وزارة النقل درجة الاستعداد القصوي استعدادا لبدء الموسم الدراسي بعد غدا السبت، حيث وجه الفريق كامل الوزير- وزير النقل قيادات قيادات مترو الانفاق وشركتي الخطين الاول والثاني والاخضر الثالث، والسكة الحديد برفع درجة الاستعداد القصوى. تسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج اشتراكات الطلبة في محطات المترو أو السكة الحديد، والتأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للاماكن سواء المحطات أو مكاتب الاشتراكات.

وقال احمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لمترو الانفاق، إنه تم تجهيز ٣٠ مكتب اشتراكات في الثلاث خطوط، وأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق العديد تتيح بيع الاستمارات من خلال منافذ الاشتراكات لمترو الأنفاق لتسهيل الأمر على طلاب المدارس والجامعات خاصة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وتشمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

في الوقت الذي بدأت الشركة الفرنسية التي تدير الخط الثالث في تقديم خدمة رقمية جديدة لتيسعن طريق ملء استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية للتيسير على الطلبة والركاب الذين يستقلون المترو بشكل مُنتظم، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة التي تهدف لتوفير تجربة نقل سهلة للعملاء والاستفادة من اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمُستخدمين الذين سيتمكنون من الاشتراك من خلال ملء نموذج الاشتراك المتاح عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة. www.mobilitycairo.com/cardweb، أو استلامه عبر خدمة «الواتس آب» أو البريد الإلكتروني، على أن يتم احتساب التكلفة بناءً على عدد الرحلات ومدتها مع وجود أسعار خاصة للطلاب وكبار السن. ومن خلال زيارة واحدة فقط، يمكن للركاب تقديم نموذج الاستمارة في إحدى النوافذ المُخصصة لذلك في محطات مترو العتبة، والعباسية، وهليوبوليس، ومحطة عدلي منصور ثم دفع رسوم المُقررة والحصول على كارنيه الاشتراك فوراً، كما يمكن للركاب والطلبة التواصل مع الخط الساخن الخاص بالخط الثالث للمساعدة في الرد على الاستفسارات والطلبات المُتعلقة بالاشتراكات.

في الوقت الذي أعلنت السكة الحديد انه سيتم فتح الاشتراكات في محطة مصر والمحطات الرئيسية ابتداءا من السبت. مع اتخاذ كاف الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.