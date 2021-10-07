محافظ الجيزة: منع الباعة الجائلين ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس

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استعدت محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد بتنفيذ خطة عمل استهدفت تأمين تشغيل المرافق، وضمان سلامة الطلاب بتعقيم الفصول. والتأكد من حصول العاملين بالمنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا.

وانتهت المحافظة من توصيل المرافق لـ٧١ مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام وعددها ٧١ مدرسة، بهدف تقليل الكثافة في ظل أجواء انتشار الفيروس.

كما قامت بتغطية البالوعات في محيط المدارس بمختلف أرجاء المحافظة، والتأكد من صيانتها وتطهيرها خاصة بالوعات الامطار، حتي لا تتسبب في إعاقة حركة الطلبة خلال العام الدراسي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن جهود المحافظة في تأمين المدارس وتيسير العملية التعليمية يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظم والبرامج التعليمية، وتوصيل تعليم جيد إلى الطلاب بما يتواكب من تطورات العصر.

وشدد علي مديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على المدارس للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وتوزيع المدرسين حسب إحتياجات المدارس لسد العجز. كما طالب برفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الأنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس.

وقامت المحافظة بحملات للتطهير والتعقيم، وشددت على إرتداء الكمامات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات .