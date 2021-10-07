محافظ الجيزة يشهد ختام النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي (صور)

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شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حفل ختام فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفي، وذلك في اطار احتفالات محافظة الجيزة بذكرى انتصارات أكتوبر وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وخلال كلمته أشار إلى الدور الكبير الذي لعبه نصر أكتوبر لسنة ٧٣ في رفع معنويات الشعب المصرى وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف أن تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية كانت السبيل للوصول لتلك اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن .

وأشار خلال كلمته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد دعانا أن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية موجها حديثه للجمهور على ضرورة أن يستلهم كل فرد عزيمة النصر كل بمكانه لتحقيق التنمية والتطوير الذي يأمله الجميع.

وشهدت فعاليات الاحتفال عزف النشيد الوطنى ثم تلاوة آيات من القرأن الكريم أعقبها إلقاء كلمة لمحافظ الجيزة وكبار الحضور.

كما شمل الحفل عروضًا وفقرات فنية لفرق ومواهب مديريتى الشباب والرياضة والثقافة بالجيزة، وتكريم لأسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من أصحاب المواهب العلمية والفنية.