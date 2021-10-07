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تستضيف محادثات دولية حول أفغانستان

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روسيا تستضيف محادثات دولية حول أفغانستان تستضيف محادثات دولية حول أفغانستان

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أعلنت ، يوم الخميس، عزمها دعوة حركة طالبان إلى محادثات دولية حول أفغانستان في موسكو في العشرين من الشهر الجاري.

وحسبما أفادت به وكالة «فرانس برس» كشف عن المبادرة الروسية، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتن بشأن أفغانستان، زامير كابولوف، والذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المحادثات المزمعة.

وردا على سؤال طرحه صحفيون على كابولوف عما إذا سيكون ممثلون عن الحركة التي سيطرت على الحكم في كابل منتصف أغسطس، مدعوين إلى مفاوضات تشمل الصين وإيران وباكستان والهند، أجاب بـ«نعم».

واستضافت موسكو مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان في مارس الماضي أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بيانا مشتركا يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

كما دعت طالبان إلى عدم شن أي هجمات خلال الربيع والصيف.

المصرى اليوم

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