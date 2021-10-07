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الحوسني وأوتوستراد نجوم حفلات الساقية في ليلة 6 أكتوبر

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الحوسني وأوتوستراد نجوم حفلات الساقية في ليلة 6 أكتوبر الحوسني وأوتوستراد نجوم حفلات الساقية في ليلة 6 أكتوبر

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أحيا الفنان الإماراتي أحمد الحوسنى لأول مرة حفلاً غنائياً بصحبة فرقته الموسيقية مساء أمس على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى، قدم الحوسني خلال الحفل باقة من أجمل الأغانى الكلاسيكية والوطنية المعبرة عن مراسم الفرح والنصر من بينها«السلام الوطنى، ياحبى، أي كانت، بسم الله، اعتزلت الغرام، شايلين في ايدنا سلاح، بالقلب» واختتم حفله بأغنية «أحلف بسماها» وسط تفاعل كبير وتصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.

وفي سياق أخر أحيا الفريق الأردنى «اوتوستراد» حفلاً غنائياً وسط حضور كبير من جمهور ومحبى الفريق، أمس، احتفل الفريق فيه مع جمهوره بألبومه الغنائي الجديد والخامس في مسيرة الباند، بعد ما يقرب من أربع سنوات عن ظهور ألبومهم الرابع «تراثي»حيث قدم الفريق باقة من أجمل أغانيه من بينها «مرسال، مافى وقت، غريب، راحت ياخال، قلبى، سافر، دوار، مطروح، بغيابك» وسط تفاعل كبير وتصفيق حاد من الجمهور الذي ردد شعار الفريق المميز «أقوى نوع» ليصف الفريق به جمهوره ومحبيه الذين يرددون بنفس الشعار على موسيقى الفريق وأدائه، ومن المقرر أن تقدم أوتوستراد حفلاً أخر الليلة الخميس ٧ أكتوبر في الثامنة مساءً.

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