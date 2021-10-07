بشرط واحد.. خبير أمريكي: سلالة "دلتا" هي المتحور الأخير لكورونا

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بعد أن توقف عن التطور.. وأصبح مهيمنًا في العالم

أكد يفجيني كونين عضو الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن سلالة "دلتا" التي تهيمن حاليًا بين سلالات فيروس كورونا المستجد، تعتبر بمثابة القاعدة لتطور هذا الفيروس، وقد تكون المتحور الأخير له.

وحسب تقرير لوكاله "تاس" الروسية، قال "كونين" إنه من المرجح أن يظل متغير دلتا لفيروس كورونا مسيطرًا إذا توقف كورونا عن التطور.

وأشار "كونين" أنه كلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة، ومن المرجح أن يظل متغير دلتا من كورونا، الذي أصبح مهيمنًا في العالم في عدد السكان، بعد أن توقف عن التطور، نظرًا لأنه من الصعب بشكل متزايد على سلالة أكثر تعديلًا أن تتطور بشكل أكبر.

وقال: "هناك بالتأكيد نوع من الاستقرار، متغير دلتا هو المسيطر لبعض الوقت وكلما تم تعديل الفيروس وفقًا للظروف الحالية، زادت صعوبة تطور السلالة، هذه العملية معقدة بسبب التطعيم، الذي يتم تنفيذه بنشاط في جميع أنحاء العالم، في هذه الحالة، يركز العلماء على متغير فيروس كورونا الذي يخترق الدفاع المناعي".

وأشار إلى أن ظهور مثل هذه السلالات يترافق ببعض الصعوبات تجعل من الصعب على الفيروس الحفاظ على قدرة عالية على الارتباط بالمستقبلات، وفي نفس الوقت "الهروب" من الأجسام المضادة.

وقال: "من الصعب الجمع بين كل ذلك، وتبقى قليلة جدًا فرص دلتا، لإنتاج طفرات قادرة على الصمود أمام الأجسام المضادة"، وأوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن الفيروس لن ينتقل إلى مستوى جديد من التطور، لكن العوامل المذكورة تشير إلى أن الوضع ليس في غاية السوء.