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نائب محافظ الأقصر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

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نائب محافظ الأقصر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين نائب محافظ الأقصر يبحث مع سفير ناميبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

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استقبل محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اللواء فيليو هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا لدى جمهورية العربية ، صباح اليوم الخميس خلال زيارتة لمحافظة الأقصر.

ورحب نائب محافظ الأقصر بالسفير الضيف ، واستعرض الجانبان العلاقات المصرية – الناميبية على مدار عقود منذ حصول جمهورية ناميبيا على استقلالها عام 1990 .

وشرح السفير الناميبي طبيعة الأقتصاد فى بلده والتى تقوم على مصادر عدة منها صناعة السياحة لأطلالهم على المحيط الأطلنطى والحدائق المفتوحة المليئة بالحيوانات البرية وصيد الأسماك ووجود مواد خام تصدر للخارج النحاس والذهب واليورانيوم وبعض الزراعات وعدد السكان والمناخ.

ودعا سفير ناميبيا المستثمرين المصريين للأستثمار في ظل سهولة قوانين الأستثمار في بلدة وسهولة نقل الأموال ، مؤكدا حرص بلاده على الأستفادة من التكنولوجيا المصرية في جميع المجالات.

وأكد نائب محافظ الأقصر على أهمية تعميق العلاقات بين البلدين كما تطلع لمزيد من أوجه التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور سعدى مدير عام أدارة البرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر.

المصرى اليوم

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