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مضاعفة الجوائز والأعداد .. فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2022

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مضاعفة الجوائز والأعداد .. فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2022 مضاعفة الجوائز والأعداد .. فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2022

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أعلنت جامعة بنها، فتح باب الترشح لجوائز الجامعة لعام 2022، وذلك بعد إصدار اللائحة الجديدة لجوائز الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تتبنى العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين منها مضاعفة عدد الجوائز لزيادة عدد المشاركين، بالإضافة الى مضاعفة قيمة الجوائز وذلك لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

واكد أن جوائز الجامعة تشمل جائزة الجامعة التقديرية ، وجائزة الجامعة للتفوق العلمي، وجائزة الجامعة التشجيعية، وجائزة الجامعة للرسائل العلمية (ماجستير– دكتوراه)، وجائزة الجامعة للابتكار وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى جائزة الجامعة لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة بنها وأهدافها الإستراتيجية ولتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وربطه بالصناعة لتحسين تصنيفها الدولي.

وأضاف نائب الجامعة، أن مجالات الجوائز شملت اربع مجالات وهي العلوم الهندسية والتكنولوجية (كليات الهندسة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي– الفنون التطبيقية - العلوم) وعلوم الحياة (كليات الزراعة – الطب البيطري - الطب البشري – التمريض- العلاج الطبيعي) والعلوم الأساسية بكلية العلوم والأقسام العلمية المناظرة في الكليات المختلفة والعلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية، وتمنح جائزة واحدة فقط لكل فرع من فروع الجوائز السابقة يتنافس عليها مرشحي الكليات في المجالات الأربعة الأولى المشار إليها وتمنح جوائز براءات الاختراع لكل براءة اختراع يتم تسجيلها محليا أو دوليا والجامعة شريك أساسي في جميع حقوق الملكية الفكرية لها.

واشار «الجيزاوي»، إلى أنه في إطار اهتمام جامعة بنها بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي، واستخدام القنوات المتطورة لتقديم خدماتها لكافة المستفيدين من طلاب وهيئة التدريس والإداريين، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر، يتم التقدم لجوائز الجامعة المختلفة إلكترونياً من خلال تطبيق جوائز الجامعة.

المصرى اليوم

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