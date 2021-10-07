البرلمان العربي يبحث مع الأمم المتحدة التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة مقر البرلمان العربي بالقاهرة لبحث التعاون الفني بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ضم وفد الأمم المتحدة كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة، وفرناندا لومباردي، مسؤولة قسم الدعم الفني بفَرع منع الإرهاب، هاجر فَرج مسؤولة برنامج فرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة.

واستقبل الوفد نبيل الشروقي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز مستشار رئيس البرلمان العربي.

و أثنى الأمين العام المساعد على حرص مكتب الأمم المتحدة على التواصل مع البرلمان العربي، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس البرلمان العربي مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة، على هامش القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والتي عقدت مؤخرا في فيينا، حيث تضمنت مذكرة التفاهم عدد من مجالات التعاون بين الجانبين، ومن بينها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وخلال اللقاء قدم الدكتور أشرف عبدالعزيز عرضا عن أولويات البرلمان العربي فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، انطلاقا من المحددات التي أعلنها صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي خلال مشاركته في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

ومن جانبهم، أوضح وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة الاستعداد التام لبدء التعاون الفني مع البرلمان العربي في هذا المجال الحيوي، وذلك من خلال فرع منع الإرهاب التابع للمكتب بالقاهرة، خاصة في ضوء الخبرة المتراكمة لدى مكتب الأمم المتحدة في هذا المجال.

واتفق الجانبان على أن يكون هذا الاجتماع حلقة أولى في سلسلة اجتماعات فنية لاحقة للاتفاق على أسس التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيله على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.