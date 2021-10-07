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واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططاتها لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الاهرامات. وذلك في ضوء ما تنفذه الدولة من أعمال تطوير بكافه القطاعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حيث واصلت المحافظة وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الرؤية البصرية وازالة المعوقات المرورية وإضفاء اللمسات الجمالية علي محور المريوطية وهو الذي يشهد ترددا من قبل الافواج السياحية وتحيطه المناطق الاثرية.

كما تنفذ أعمال تطوير لطريق التجنيد وهو الطريق المجاور للمتحف المصري الكبير وذلك بتكلفه تصل إلى ٢٥ مليون جنيه وبطول حوالي ٢.٥ كم حيث تشمل أعمال التطوير رصف طبقه الطريق ودعمه باعمدة الإنارة وبالوعات صرف الامطار وأرصفة للمشاه ومساحات خضراء لإضفاء اللمسه الجمالية، إضافة إلى قيام المحافظة باستكمال أعمال تطوير طريق المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطي وبطول ٤ كم وهو من الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات والتي تحظي بإهتمام كبير من قبل الافواج السياحية.

وجاري تنفيذ أعمال تطوير شاملة لطريق سقارة السياحي وهو المحور الذي يعاني علي مدار سنوات من وجود تعديات ومخالفات وإعاقة للحركة المرورية. وتأتى الاعمال استكمالا لمنظومة التطوير التي شهدتها عدداً من المحاور بمحافظة الجيزة مثل المنصورية ومحمد انور السادات واسكندرية الصحراوي وسقارة والرماية وغيرها.