أخبار عاجلة

الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
الداخلية تحسم الجدل.. مافيش ميكروباص وقع في النيل -
مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور) -
84.1 دولار لخام برنت اليوم و زيادة مخزن الخام الامريكي -
الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر -
انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر -
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة -
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام ()

Print
الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام (فيديو) الجيزة تواصل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططاتها لتطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الاهرامات. وذلك في ضوء ما تنفذه الدولة من أعمال تطوير بكافه القطاعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حيث واصلت المحافظة وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الرؤية البصرية وازالة المعوقات المرورية وإضفاء اللمسات الجمالية علي محور المريوطية وهو الذي يشهد ترددا من قبل الافواج السياحية وتحيطه المناطق الاثرية.

كما تنفذ أعمال تطوير لطريق التجنيد وهو الطريق المجاور للمتحف المصري الكبير وذلك بتكلفه تصل إلى ٢٥ مليون جنيه وبطول حوالي ٢.٥ كم حيث تشمل أعمال التطوير رصف طبقه الطريق ودعمه باعمدة الإنارة وبالوعات صرف الامطار وأرصفة للمشاه ومساحات خضراء لإضفاء اللمسه الجمالية، إضافة إلى قيام المحافظة باستكمال أعمال تطوير طريق المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطي وبطول ٤ كم وهو من الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية بالأهرامات والتي تحظي بإهتمام كبير من قبل الافواج السياحية.

وجاري تنفيذ أعمال تطوير شاملة لطريق سقارة السياحي وهو المحور الذي يعاني علي مدار سنوات من وجود تعديات ومخالفات وإعاقة للحركة المرورية. وتأتى الاعمال استكمالا لمنظومة التطوير التي شهدتها عدداً من المحاور بمحافظة الجيزة مثل المنصورية ومحمد انور السادات واسكندرية الصحراوي وسقارة والرماية وغيرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

«غطاء السيارة وتوك توك » ..قصة 5 ايام لكشف غموض حادث ميكروباص الساحل( فيديو )

«غطاء السيارة وتوك توك » ..قصة 5 ايام لكشف غموض حادث ميكروباص الساحل( فيديو )

الطقس فى الأردن اليوم الخميس 14-10-2021.. وتفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة (فيديو)

الطقس فى الأردن اليوم الخميس 14-10-2021.. وتفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة (فيديو)

تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي .. فيديو

تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي .. فيديو