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«المالية»: البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار

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«المالية»: البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار «المالية»: البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية بقيمة 2 مليار دولار

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أعلنت المصرية، البدء في تدبير أول تسهيلات تمويلية لأجل تقليدي، وفقًا لإطار التمويل الأخضر وإسلامي مشترك، بقيمة 2 مليار دولار.

وذكرت وزارة المالية، في بيان لها، الخميس، أنه تم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة.

وأضافت أن أجل استحقاق التسهيلات التمويلية المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وسيتم تحديد المشروعات الخضراء التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها وفقًا لإطار التمويل الأخضر الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٠، وسيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل عجز الموازنة العامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر التمويل، والتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات اللازمة للخزانة العامة للدولة.

كانت قد نجحت في سداد التسهيل الذي سبق أن حصلت عليه لمدة عام بقيمة ٢ مليار دولار.

المصرى اليوم

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