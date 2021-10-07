أمين الأعلى للآثار: العثور على رؤوس وتماثيل كباش في طريق المواكب الملكية بالأقصر

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تابع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش الفرعوني، وذلك للتعرف على أحدث الاكتشافات به، وكذلك الوقوف على الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية المقررة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن الحفائر مستمرة بالمنطقة الجنوبية من معابد الكرنك وتحديدًا منطقة نجع أبوعصبة، أمام بوابة بطليموس الثالث، من ناحية معبدخونسو، والتي أسفرت عن إخراج تماثيل ورؤس كباش خاصة بالملك أمنحتب الثالث في طريقة عملها، والتي تتضمن (رأس الكباش والعين والقرن، والفتحة التي توضع فبها الكوبرا)، موضحًا أنه استمرارًا لأعمال الحفائر تم العثور أيضًا على جزء من الكباش، وأغلب الظن أنه للملك أمنحتب الثالث، وعندما تستمر الحفائر سيظهر الجزء الخاص برأس الكبش.

طريق الكباش الفرعونى

وأضاف أنه تم رفع الرديم عن الكبش، والذي ظهر منه منظر العين، ومكان تثبيت الكوبرا، ومكان القرن، مؤكدًا استمرار المرممين والأثريين في أعمال الحفائر، والتي أسهمت في العثور على رؤوس وتماثيل كباش.

وتابع أن هذا المشروع العملاق بغرض إحياء الطريق، كما رصد المصري القديم لربط معبدي الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر، مؤكدًا أن هذه المنطقة التي تتم فيها أعمال الحفائر، خاصة بالملك أمنحتب الثالث، موضحًا أن هذا الملك هو الذي قام بعمل بداية الطريق من بوابة بطليموس الثالث جنوبًا وصولا لمعبد الأقصر.

طريق الكباش الفرعونى

وشدد أنه بمجهود المرممين والأثريين سنبهر العالم في طريق يعد الأطول والأشهر في التاريخ، والذي سيحول عاصمة السياحة العالمية لأكبر متحف مفتوح في العالم، مؤكدًا أن الاختفالية القادمة ستتحدث عن جمال الأقصر شرقا وغربا بجانب أعياد الاوبيت واحياء طريق الكباش.