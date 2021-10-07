«أهلي 2003» يواجه الشرقية للدخان اليوم في افتتاح بطولة الجمهورية

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الخميس مع ضيفه الشرقية للدخان، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى للحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، حيث يأمل أهلي ٢٠٠٣ في الحصول على اللقب هذا الموسم، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني.

وفي الجولة الثانية يخرج أهلي ٢٠٠٣ لمواجهة غزل المحلة، في المحلة، قبل أن يعود لمواجهة إنبي على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وسيواجه الزمالك ضمن الجولتين ١٥ و٣٢.

وكان فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ تحت قيادة مديره الفني سيد غريب قد خاض عدة مباريات ودية خلال فترة الإعداد بهدف التحضير للموسم الجديد، حيث تعادل مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري ٥- صفر، وتعادل سلبيًا مع دكرنس.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيبا، وطه محمد مخططا للأحمال وأحمد عبدالخالق إخصائي التدليك.