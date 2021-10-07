أخبار عاجلة

الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
الداخلية تحسم الجدل.. مافيش ميكروباص وقع في النيل -
مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور) -
84.1 دولار لخام برنت اليوم و زيادة مخزن الخام الامريكي -
الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر -
انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر -
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة -
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

3 ورش مسرحية يطلقها مهرجان شرم الشيخ الدولي في دورته السادسة

Print
3 ورش مسرحية يطلقها مهرجان شرم الشيخ الدولي في دورته السادسة 3 ورش مسرحية يطلقها مهرجان شرم الشيخ الدولي في دورته السادسة

لاقتراحات اماكن الخروج

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي ثلاثة ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة، وهي: ورشة لإعداد الممثل بعنوان «الجسد المقدس» ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، ورشة الكتابة المسرحية بعنوان «فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح»، ويقدمها الكاتب نادر صلاح الدين، أما الورشة الثالثة فهي في المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

وفي بيان صادر عن المهرجان؛ أوضح الدكتور فريد النقراشي، أن ورشة الجسد المقدس يتم التركيز بها على المفاهيم الحداثية لجسد الممثل المسرحي الذي يمارس مسرح غير واقعي «تعبيري، رمزي “حيث يتم العمل على فكرة العقلية الجسدية، فالجسد ليس مجرد آلة وظيفية ولكنه يدخل في دائرة الابداع.

وأشار الكاتب نادر صلاح الدين أن ورشة التأليف تؤهل المتدرب على كتابة النص الكوميدي، فمن خلال الورشة سيتم شرح عملية الكتابة الكوميدية وخاصة انها أصعب انواع الكتابة وسيتم الاستعانة ببعض الاعمال المصرية وتحليلها كتطبيق عملي بالورشة.

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور)

مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور)

84.1 دولار لخام برنت اليوم و زيادة مخزن الخام الامريكي

84.1 دولار لخام برنت اليوم و زيادة مخزن الخام الامريكي

الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر

الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر

انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر