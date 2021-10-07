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حسام داغر يكشف تفاصيل شخصيته في «السيدة زينب»

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حسام داغر يكشف تفاصيل شخصيته في «السيدة زينب» حسام داغر يكشف تفاصيل شخصيته في «السيدة زينب»

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كشف الفنان حسام داغر تفاصيل الشخصية التي يجسدها في مسلسل «السيدة زينب» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والذي نشر البوستر الدعائي له أمس، ويظهر فيه وهو يتكأ على «عكاز».

وقال «داغر» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، الخميس، إنه يجسد شخصية «أبوالمكارم»، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتعرض لحادث وهو في مرحلة الطفولة مع والده وشقيقه أثناء زيارتهم لمولد السيدة زينب، وتتسبب الحادثة في وفاة والده، وحدوث إعاقة مستديمة له ولأخيه بسبب بتر قدمه وإصابة أخيه بالعمى.

وأضاف حسام داغر، أنه بعد وفاة الأب يتولى أحد الشيوخ بحي السيدة زينب تربيتهم، ولكنهم يكتشفوا مع الوقت أن عمهم استولى على أموالهم، فيقوموا برحلة للبحث عن حقوقهم، ويتعرضان للعديد من الأحداث مع أبطال العمل.

ومسلسل «السيدة زينب»، من بطولة محمود عبدالمغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

المصرى اليوم

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