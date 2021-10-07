استعدادات «التعليم» لمواجهة كورونا بالمدارس: مراقب لفحص الطلاب بصريًا.. وإحالة المشتبه بهم للعزل

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في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لمنع انتشار فيروس كورونا، في المدارس، أكد منشور وزاري، الخميس، أنه خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ستبعث في كل مدرسة زائر صحي بغرض الفحص البصري للطلاب واستبعاد الطلاب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من جانب، ورفع الوعي لدى الطلاب والمعلمين من جانب آخر.

-الفحص البصري لجميع الطلاب في بداية اليوم واثناء اليوم الدراسي

-تقديم الإسعافات الأولية لحين وصول ولي الامر في حالة ظهور علامات الإعياء على الطالب

-إحالة الطالب المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية

-إبلاغ الإدارة الصحية بأسماء وهواتف الطلاب المصابين لبحث ومتابعة حالتهم والمخالطين بهم

-رفع الوعي بين الطلاب والعاملين بالمدرسة من خلال مدوات تثقيفية صحية تعطيها لهم في المدرسة

-وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم منع أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 من دخول الفصول المدرسية في العام الدراسي الجديد2021: 2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة عزل أي طالب تتعدى درجة حرارته 38 في غرف عزل بالمدرسة فورا، على أن يتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع وبيان سبب ارتفاع الحرارة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة الاشتباه في إصابة الطالب بـ كورونا يتم فورا عزله منزليا لمدة أسبوعين على الأقل، مع إبلاغ الادارة التعليمية واإادارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلزام جميع المتواجدون في المدارس في العام الدراسي الجديد 2021: 2022 بـ ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، انه يستثنى من ذلك التلاميذ دون سن الـ ١٢ سنة حيث أنهم غير ملزمون بـ ارتداء الكمامات في المدارس ويمكن ارتداء واقي الوجه «الفيس شيلد»

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع المتواجدون في المدارس بغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول.

ويبدأ العام الدراسي الجديد اعتبارًا الأحد الموافق 9 اكتوبر 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.