«العناني» يُطلع نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش زيارته لمعرض السياحة الدولي حاليا في فرنسا، وخلال لقائه مع نظيره الفرنسي جان باتيست ليموين، إن مصر تقوم حاليا باستحداث خطوط طيران جديدة لربط المدن الساحلية بمدن وادي النيل ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية مما سيعطي فرصة للسائحين من زيارة أكثر من مدينة سياحية خلال رحلتهم السياحية في مصر وعدم اقتصار الزيارة على مدينة واحدة فقط؛ بل سيستطيع الاستمتاع بالمنتجعات الشاطئية ويري أيضاً أهم المعالم الأثرية بالأقصر وأسوان وهو ما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً .

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني الجهود المصرية في مجال تنشيط السياحة، وكذلك في تعزيز الرعاية الصحية لزائري المقاصد السياحية المصرية، لافتاً إلى آخر تطورات الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية المُتبعة في الفنادق والمنشآت السياحية والمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وأكد الوزير على أن هذه الإجراءات والضوابط يتم تحديثها بصفة مستمرة ووفقاً للتطورات العالمية، لافتاً إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وجاري استكمال تطعيم المواطنين بباقي المحافظات.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الاستعدادات الجارية على قدم وساق لافتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك ما يتم من تجهيزات لإقامة احتفالية ضخمة بالأقصر.

ومن جانبه، أشاد وزير السياحة الفرنسي بنجاح حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في شهر أبريل الماضي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب، مقدماً التهنئة إلى الوزير على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، ومشيرا إلى شغف السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة مصر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة، وقدم له هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ أثري لمركب خوفو

وعقب ذلك، شارك الدكتور خالد العناني في حضور مأدبة عشاء، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، بناء على الدعوة الموجهة إليه من وزير السياحة الفرنسي، حضرها مجموعة من وزراء سياحة الدول المشاركة في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA وهي دول البرتغال واليونان وسيريلانكا وجمهورية الدومينيكان وموريشيوس والأردن.