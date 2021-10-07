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مدرب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب

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مدرب المنتخب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب مدرب السابق ينتقد كوكا و مرموش لهذا السبب

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موعد مباراة وليبيا الجمعة 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب .

ويحتل منتخب مصرالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، حيث فاز على أنجولا بهدف دون مقابل وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا هى قناة أون سبورت الفائزة بحقوق بث تصفيات 2021 في بث مباشر وحى على مجموعة قنواتها .

وتذاع المباراة على أون سبورت 1 (on sport 1 ) .

المصرى اليوم

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