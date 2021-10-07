لاعب الأهلي : كيروش يتسم بالعناد مع اللاعبين

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مشيراً إلى أنه مدرب متميز ومُحنك وصاحب مسيرة تدريبية كبيرة.

وقال عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية «مدربو البرتغال دائماً ما يتسمون بالعناد سواءً داخل القارة السمراء أو في القارة العجوز، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي إيه إس روما الإيطالي، بالإضافة إلى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وچيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك، وغيرهم، فدائماً ما يدخلون في صراعات مع النجوم الكبار».