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تستضيف جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى العرض المسرحى «ديوك الحاج نعمان»، يقدمها فريق المسرح الحر- مسرح العرب، الذي اسسه الفنان والمخرج والمؤلف الشاب ياسين رياض ويضم مجموعة متميزة من الشباب، ويعد ستارة مسرحية تُرفع على فضاءات من الإبداع والتميز، لتبقى رافداً للعديد من الأفكار في المسرح طوال العام .

ينطلق العرض من خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة في الساعة 6 من مساء غدا الجمعة بحضور نجوم المسرح القومى، والصحفيين والاعلاميين واعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة .

يقول الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان من أهم رسالة المسرح، أنه ظل شاهداً على حياة الناس وتفاصيل عيشهم اليومي، فهو المعبر عن التطلعات والآمال والأحلام، وعن تطور المجتمع، ناهيك عن دوره في تثقيف الشعوب، إلى جانب الترفيه والمتعة .

وأشار إلى شيرا إلى أن استضافة العرض المسرحى «ديوك الحاج نعمان» يأتى انطلاقا من حرص الجمعية على تبني المواهب الشابة في الساحة المسرحية وتنمية قدراتها وإمكاناتها، مؤكدا على أن هذه المناسبة فرصة احتضان الجمعية للمسرح الشبابى الذي يعبر عن هوية المجتمع وهمومه وقضاياه .

وتدور أحداث الرواية عن الحاج نعمان الراجل الظالم لكل من حوله ويسكن الحاج نعمان في منزلة بعزبة نعمان وسميت باسم نعمان لأن اول من سكنها عائلة نعمان وكان لهم النصيب الأكبر من الأراضي داخل العزبة وهم من يحكمون ويتحكمون في الفلاحين وكلمتهم الأولى والأخيرة على مر العصور ،وكل من حكموا من عائلة نعمان كانوا أصحاب حق ولم يرضو ابدا بالظلم لأهل العزبة وكانت العزبة تعيش في هدوء وسلام وتعم عليهم جميع الخيرات إلى أن جاء الحكم ليد الظالم نعمان، نعمان لم يعرف للحق باب أو للضمير طريقا نفسه ثم نفسه ومن مفارقات الظلم البين لم ينسى ايضا ظلمه إلى اخوته الاتنين وهم جابر وسعد بأخذ ورثهم ففي أحداث الرواية ترى أن نعمان همه الأكبر اخذ وتحويل الرقعة الزراعية إلى مدينة ملاهي ضخمة .

من جانبها قالت سهام الجوهرى، نائب رئيس الجمعية ان الامسية الفنية ستهتم بجانب توثيقي لتاريخ المسرح المصرى من خلال الاحتفاء بمن ساهموا في وضع اللبنة الأولى له، في الكتابة والإخراج والتمثيل وكذلك من احتضن الشباب والطاقات الإبداعية التي أثرت المسرح المصرى على مدى قرن تقريبا

اردفت الجوهرى، إلى انه سوف يشهد الامسية الفنية ابناء بعض فنانى المسرح المصرى ممن اثروا الحياة الفنية بالعديد من الاعمال المسرحية المتميزة، في رحلة يسافر فيها الجمهور عبر الزمن، ليتعرفوا إلى الكثير من التفاصيل التاريخية، ويطّلعوا على منجزات قيّمة حققها عدد من الشخصيات الخالدة، وتتيح المجال أمام الحضور من مختلف الأعمار ليستمتعوا بهذه الجولة الساحرة التي تعرّف بالعديد من الشخصيات المؤثرة.

واكدت على حضور ابناء الفنانين الرواد لاستلام شهادات تكريم ابائهم، من بينهم اسم الموسيقار الكبير على إسماعيل والفنان القدير إبراهيم الشامي وشريفة ماهر ونعيم عيسي والمستشار ماضي توفيق الدقن لدورة البارز في حفظ التراث كونه رئيس جمعية ابناء فناني مصر

وايضا تكريم الفنان محمد عبدالواحد وفنانة البيت الفني للمسرح الفنانة عبير الطوخي والأعلامي علاء الدين جلال، ومفاجاة العرض واهداء لروح الفنان الكبير محمود عبدالعزيز قام المخرج والفنان ياسين رياض باخذ مشاهد من فيلم الكيت كات وعرضها لفريق مسرح العرب باداء تمثيلي حي ويلعب ياسين رياض دور الشيخ حسني الذي جسده الفنان القدير محمود عبدالعزيز .

وقالت ايمان مهدى، مديرة مكتبة مصر الجديدة ان مؤسس الفرقة قرر اطلاق اسم احدى القامات الكبيرة من فنانى الزمن الجميل على كل عرض من مسرحياته بهدف احياء التراث والمدارس الفنية الكبيره مثل فرقة عزيز عيد والريحاني وفرقة رمسيس والكسار وفاطمه رشدي فهو يعيش وينتمي لهذا الفكر الذي انار الفن المصري، ومؤخرا اطلق اسم الفنان الراحل القدير حسن البارودى على مسرحيته الجديدة «ديوك الحاج نعمان».

ويذكر ان ياسين رياض انشأ فريق المسرح في 6 اكتوبر 2016 وكانت باكورة اعمالة روايه لعلكم تتذكرون ثم رواية قطايف افندي1 وقطايف افندي 2 ثم رواية ايوب في زمن الضياع ثم رواية حسن ونميمة وعرضت مرتين والان رواية ديوك الحاج نعمان .