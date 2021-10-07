أخبار عاجلة

الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم -
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين -
الداخلية تحسم الجدل.. مافيش ميكروباص وقع في النيل -
مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور) -
84.1 دولار لخام برنت اليوم و زيادة مخزن الخام الامريكي -
الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر -
انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر -
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة -
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه

Print
"البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه "البيئة": موقع مسجد سوق الخميس بالعارضة لم يتم استلامه
تجاوبًا مع حالة استياء المرتادين المترتبة على غياب الصيانة والاهتمام

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، صالح عبدالمحسن بن دخيل، أن موقع مسجد سوق الخميس بمحافظة العارضة لم يتم استلامه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حتى تاريخه.

جاء ذلك في معرض الردّ على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "الإهمال يطول مسجد سوق الخميس بمحافظة العارضة وجهتان تخليان مسؤولياتهما".

وكان الكثير من مرتادي سوق الخميس الأسبوعي بالعارضة شرق منطقة "جازان" قد تذمروا من الحال التي وصل إليها المسجد، وأوضحوا أنه يعاني غياب الصيانة والاهتمام، لافتين إلى أن زائر السوق سيرصد الإهمال الذي وصل إليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4