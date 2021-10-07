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الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:56 مساءً
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:56 مساءً
وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:56 مساءً
الداخلية تحسم الجدل.. مافيش ميكروباص وقع في النيل
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:55 مساءً
مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور)
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
84.1 دولار لخام برنت اليوم و زيادة مخزن الخام الامريكي
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
الذهب يسجل اعلي مستوي له منذ شهر
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ٢٥ أكتوبر
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض الجديدة
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021
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الخميس 14 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تصوير جوي بظهر فيضانات عارمة اجتاحت مدينة صينية تاريخية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 07 أكتوبر 2021 02:03 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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