محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية «قصور الثقافة» بانتصارات أكتوبر ساعات

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احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مساء الأربعاء، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة باحتفالية مميزة استمرت لست ساعات بفرع ثقافة كفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

حضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالمركز الثقافى بكفرالشيخ.

وتضمنت الاحتفالية معرض للكتب من إصدارات الهيئة، بجانب افتتاح معرض فن تشكيلى بعنوان «مصر في عيون حسين بيكار» للفنانة د. سماح عبدالله الرفاعى

إلى جانب عرض فيلم وثائقي تسجيلى عن حرب أكتوبر، وورشة فنية للأطفال الموهوبين من رواد المركز الثقافي، بالإضافة إلى تكريم لأسر الشهداء ومصابى حرب أكتوبر المجيد.

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة كفرالشيخ للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سهير مجدى وباقة من الأغاني الوطنية، تلاه عرض لفرقة كفرالشيخ للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، وعرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان ابراهيم عبدالمقصود، جاء الحفل بحضور المستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الشرطة والجيش وأعضاء مجلس النواب.