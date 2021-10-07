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يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»

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عمرو دياب يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني» يطرح «رايقة» ضمن ألبومه «عيّشني»

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح النجم الكبير ، الخميس، أغنيته الجديدة «رايقة» والتي تعد أحدث أغنيات ألبومه «عيّشني».

«رايقة» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

كان عمرو دياب قد تصدر أمس تريند موقع التواصل الاجتماعي Twitter بعد 3 ساعات فقط من طرح برومو «رايقة».

وطرح الهضبة مؤخرا أغنيته «حلو التغيير» عبر إحدى خدمات المحمول وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية ترند موقع تويتر.

وتصدر هاشتاج #رايقة_عمر_ودياب ترتيب الأعلى بحثًا على موقع تويتر في .

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي«الدنيا بترقص»، «اتقل»، و«أحلى ونص».

كان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

المصرى اليوم

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