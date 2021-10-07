وزير التخطيط تستقبل «شوقي» لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخميس، الدكتورطارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة سيروتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت «السعيد» في تصريحات صحفية، أن الفكرة الأساسية من الإصلاحات تعتمد على إصلاح بعض الاختلالات بالاقتصاد المصري، وضمان جعل هذا الاقتصاد أكثرقوة وصلابه، متابعه أنه يتم العمل على ثلاثة محاورأساسية تتضمن قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع التركيزعلى عدد من المحاورالأخرى المتقاطعة مع تلك المحاورالأساسية في خطة الإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن محورسوق العمل.

وأكدت أهمية الجزء الخاص بالتعليم الفني في سوق العمل، بالإضافة إلى محورتنمية دورالقطاع الخاص وأيضًا محورالحوكمة والشمول المالي.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية تطويرمنظومة التعليم الفني لتحقيق عددًا من المستهدفات المرتبطة بتحسين كفاءة سوق العمل، موضحة أن مصرلديها عدد كبير من الشباب وأنها مُصدرجيد للعمالة المصرية، حيث أن نصف إجمالي العملة الأجنبية التي تأتي مصرتكون عن طريق العمالة المصرية بالخارج، مؤكدة أنها أصبحت مصدر تمويل مستدام للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى أهمية توفير قوى عاملة موضحة أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالتعليم الفني أبرزها جزء ثقافي يتعلق بمدى قبول المجتمع فكرة التعليم الفني، مشيرة إلى أهمية ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطويرالصورة الذهنية وتطوير المنظومة الفكرية والثقافية للتعليم الفني بالإضافة إلى المحاور الخاصة بكل أشكال التطوير الخاصة بالتعليم الفني.

ومن جانبه أكد د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني أصبح أولوية، مشيرًا إلى إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في 2018 والتي تمثل محاولة جيدة للتعليم الفني، موضحًا أن أبرز ما يميز تلك المدارس ارتباطها المباشر ومشاركتها بسوق العمل مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي بلغ عددها حوالي 27 مدرسة خلال الثلاث سنوات منذ إطلاقها تضم تخصصات تفرضها سوق العمل، متابعًا أن قبول المجتمع لتلك المدارس اختلف كثيرًا حيث أصبح هناك منافسة على دخولها ويسعى إليها الأوائل.

وتناول شوقي الحديث حول هيئة الجودة «إتقان» لجودة التعليم الفني، والتي يتم العمل عليها منذ عامين، وفي انتظارالعرض على البرلمان موضحًا أنها تمثل هيئة مستقلة ومصدرًا مهمًا لعملية التطويروتقييم المدارس القديمة والجديدة والتي تمثل 2500 مدرسة.

واستعرضت الدكتورة ندى مسعود، المستشارالاقتصادي لوزيرة التخطيط، ملامج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلي وآليات المتابعة والتنفيذ، مشيرة إلى المجلس الأعلى لمتابعة الإصلاحات الهيكليلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي انبثق منه الأمانة الفنية للبرنامج والتي قامت بتشكيل 5 مجموعات عمل هي بيئة الأعمال، والزراعة، وسوق العمل والتعليم الفني، والشمول المالي وإتاحة التمويل، بالإضافة إلى الحوكمة والإصلاح الإداري والمؤسسي، مشيرة إلى مهام مجموعات العمل والتي تشمل المساهمة في وضع ومتابعة مؤشرات الأداء، واقتراح الإجراءات التي من شأنها حل المعوقات والتحديات.