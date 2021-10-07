إقامة أكثر من 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه ضمن «مشروعك» بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع ا لشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٦ ألف و٦٢٦ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»،بتكلفة ٢مليار و٥٣٥ مليون و٨٤٨ ألف جنيه، لتوفر ٥٠ ألف و٥٣٠ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية ،مصنع ملابس ،صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا .... وغيرها».



وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٤٥٣ مشروع بقيمة ٢٨٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٧٤٣ مشروع بقيمة ٢٨٧ مليون و٥٣٩ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٩٦٤مشروع بقيمة ٢٧٢ مليون و٣٨١ ألف جنيه .



ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.