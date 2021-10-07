أخبار عاجلة

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر -
فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر -
زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو -
3 عوامل وراء ضباب جدة -
هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب

Print
إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب
تعزز المنافسة في إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة ذات القيمة المعرفية

إطلاق جائزة النشر المتميز في الترجمة على هامش معرض الرياض للكتاب

أتاحت هيئة الأدب والنشر والترجمة للأدباء والشعراء والمثقفين فرصة الحوار بمؤتمر الناشرين الأول والأكبر من نوعه في المملكة, الذي يقام على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب للمترجمين هذا العام, من خلال إطلاق الهيئة جائزة النشر المتميز بالترجمة على مسارين "مسار محلي, ومسار عالمي".

وتقدم الجائزة لدارَيْ نشر: إحداهما محلية, والأخرى عالمية، بحيث يكون اختيار دار النشر الفائزة بحسب نسبة الكتب المترجمة للعربية من لغات عالمية (للمسار المحلي)، وجودة الإصدارات السنوية في آخر خمس سنوات, ومدى تنوعها واختصاصها ولغاتها, بحسب المعايير التي تقررها اللجنة (للمسار المحلي والعالمي).

وتعزز هذه الجائزة المنافسة في إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة ذات القيمة المعرفية العالية؛ لتمكين المترجمين السعوديين من دعم حركة التأليف والنشر في بترجمة الأعمال المميزة, بالإضافة إلى تركيز المترجم على الدور الأدبي والأخلاقي في الترجمة، وتفوقه على الذكاء الاصطناعي في فهم سياق النص ومحتوياته الثقافية والحضارية.

وأقام العديد من المتخصصين ورش عمل يومياً في مجالات الفن والقراءة والكتابة والنشر وصناعة الكتب والترجمة، والهدف منها صقل المهارات ونشر الوعي المعرفي لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب.

ويتضمن جناح "تراجم" خدمات الترجمة والتدقيق اللغوي على يد فريق يتكون من 160 مترجماً من 8 لغات مختلفة وإليها في الترجمة والتدقيق لغوي، حيث يُعَد هذا الجناح مهماً للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة.

وصاحب المعرض العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية التي استهدفت جميع شرائح المجتمع, وشكلت نافذة ثقافية تعرِّف العالم من خلالها على الثقافة العربية والسعودية.

وشمل المعرض حدثاً ثقافياً مبهراً ومميزاً هذي السنة، في قطاع صناعة الكتب والنشر والترجمة؛ لعرض مؤلفاتهم, ولتنمية وإبراز الشغف والوعي المعرفي بالقراءة والثقافة لدى المجتمع. قُدِّم الكثير من التجارب الملهمة, من خلال تحفيز المشاركة الثقافية للمملكة؛ لتصبح المملكة العربية السعودية بوابة عالمية لقطاع النشر والترجمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية