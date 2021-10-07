أخبار عاجلة

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر -
فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر -
زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو -
3 عوامل وراء ضباب جدة -
هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

Print
بحي الراشدية.. تمت مصادرة المضبوطات والقبض على العمالة وتطبيق الأنظمة بحقهم

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ وبلدية الشرائع والجهات ذات العلاقة؛ اليوم، مصنعاً للمسكرات والخمور داخل استراحة بحي الراشدية تديرها عمالة أثيبوبية مخالفة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن الجهات الأمنية بالتعاون مع بلدية الشرائع الفرعية وجهات أخرى ضبطت 3470 لتراً من الخمور والمسكرات داخل استراحة بحي الراشدية بمكة المكرمة تديرها عمالة مخالفة من الجنسية الأثيوبية، وقد تم مصادرة المضبوطات والقبض على العمالة، وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشير المعلومات؛ إلى أن المضبوطات تمثلت في 10 أسطوانات غاز، و28 برميلاً، و96 قارورة مسكر وأحواض ماء تبريد، و6 جوالين بها ماء تقطير، وغيرها من المضبوطات التي تم إتلافها وتسليم كافة مجريات الحادثة إلى قسم شرطة الشرائع بحكم الاختصاص.

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل

مسؤولة التثقيف الصحي برعاية الرياض: الفحص المبكر لسرطان الثدي يجعل الرحلة العلاجية أسهل

شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021

شركة العرض المتقن "2P" تكشف عن منتجات جديدة خلال مشاركتها في جيتكس 2021