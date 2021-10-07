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تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا

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روسيا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا تعلن عن اختبار لقاح ضد كورونا والإنفلونزا معا

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يعتزم الأخصائيون في مركز «جاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية أن يشرعوا عام 2022 باختبار اللقاح الموحد ضد الإنفلونزا وعدوى الفيروس التاجي سريريا .

أعلن ذلك رئيس المركز، ألكسندر جينسبورغ في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية. وقال إن اللقاح الجديد سيقوم على أساس لقاح هجين ضد فيروسات الروتا.

وأوضح جينسبورغ أن منصة تكنولوجية للقاح الجديد موجودة، لكن اختباراته السريرية لم تبدأ بعد. ومضى قائلا:«إذا سارت الأمور على ما يرام مع هذه المنصة وتم التأكيد على فاعليتها، فإننا سننتقل إلى خيار أكثر تعقيدا وهو الجمع بين اللقاح ضد الإنفلونزا و»كوفيد – 19«في لقاح واحد ونتوقع أن تنطلق اختباراته السريرية نهاية العام المقبل.

مع ذلك فإن البروفيسور في مركز «جاماليا» ألكسندر بوتينكو، قال إن علماء المركز قد بدأوا في وضع لقاحات مركبة ستحتوي على مستضدات للعديد من الأنماط الجينية السائدة لفيروس كورونا من شأنها الحماية من كل سلالات الفيروس التاجي.

المصرى اليوم

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