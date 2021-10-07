محافظ بني سويف يشدد على الانتهاء من المراجعة الميدانية والفنية لاستعدادات العام الدراسي الجديد

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الانتهاء من المراجعة الفنية والميدانية لكل الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، حيث تستقبل المدارس هذا العام الذي ينطلق السبت 9 أكتوبر الجاري عدد الطلاب 813568 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية في 17277 فصلا على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو شحاتة الذي أعد تقرير مفصلا عن موقف المدارس من حيث الجاهزية، والكتب الدراسية والإجراءات الوقائية المنفذة، وغيرها من التفاصيل التي ناقشها معه المحافظ.

ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة نتائج الاجتماعات واللقاءات بمنظومة العمل التي تشرف وتدير وتباشر العملية التعليمية ( مديري الإدارات التعليمية، والموجهين، ومسئولي مخازن الكتب وغيرهم،.. )، بجانب المتابعات الميدانية للمدارس ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والجسيمة وإجراءات تقليل كثافات الفصول، والموقف المدارس الجديدة البالغ عددها 25 مدرسة ستدخل الخدمة هذا العام، والمدارس التي تم إحلالها وتجديدها وعددها 88 مدرسة.

حيث شدد المحافظ على الاطمئنان على جاهزيتها من كافة النواحي، موجها وكيل الوزارة بزيارتها الميدانية مصطحبا معه المختصين والفنيين لمراجعة الجاهزية التامة، مؤكدا على أنه لن يسمح بأية أوجه قصور في هذه الجوانب التي قد تؤثر على العام الدراسي الجديد، وموجها بمراجعة الجاهزية في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مجال الوقاية من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ وتعليمات الوزارة، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لبحث ما تم تنفيذه من الكتاب الدوري رقم ( 24 ) بشأن الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والذي ينطلق السبت 9 أكتوبر الجاري، وتمت مراجعة خطة المدارس المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة، والمدارس التي تمت إحلالها وتجديدها البالغ عددها 88 مدرسة أخرى ضمن خطة الأبنية التعليمية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية أشار «شحاتة» إلى أنه تم التأكيد وضع علامات التباعد الأمن بين الطلاب وإيجاد حلول خارج الصندوق لتقليل الكثافات داخل الفصول وتوافر أجهزة كواشف الحرارة بالمدارس وكذلك المطهرات وتعليق الملصقات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وطرق الوقاية من فيروس كورونا وتطبيق الكتاب الدوري رقم ( 27 )بشأن متابعة تلقي المعلمين والإداريين تلقي لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتنفيذ ما ورد من تعليمات والتأكيد على توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالإشراف اليومي مع بداية اليوم الدراسي وحتى انصراف الطلاب مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن من خلال برامج الإذاعة المدرسية وكذلك التوعية بالمشروعات القومية