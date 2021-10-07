جامعة بنها: تطعيم 8 آلاف و500 طالب من المستجدين بلقاح كورونا

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أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، استمرار أعمال إجراء الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة لتطبيق حملة «نحو حرم جامعي آمن»، ومواجهة فيروس كورونا.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 14 ألف و600 طالب مستجد من طلاب المرحلة الأولى والثانية من المرشحين للقبول بالكليات وتطعيم 8 الاف و500 طالب منهم بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالإضافة إلى 7 نقاط مجهزة للتطعيم.

وأكد على المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الكشف الطبي والتطعيم وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة، مؤكدا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي لهم هو الهدف الذي تسعى اليه إدارة الجامعة.

من جانبه، أضاف الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم رفع درجة الاستعدادات بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر والأجهزة الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أنه جانب الكشف الطبى على الطلاب الجدد يتم ايضا متابعة أعمال التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على سلامة الجميع.