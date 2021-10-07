وفاة عجوز أثناء ري أرضه الزراعية في شبين القناطر

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لقى عجوز مصرعه غرقا أثناء قيامة برى أرضة الزراعية بإحدى قري شبين القناطر دائرة المركز وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بالدفنه لعدم وجود شبهه جنائية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقية بلاغا بوفاة شخص يدعى «أ أ» 70 سنة اثناء قيامه برى ارضى الزراعية حيث فقد وعية اثناء الوقوف على حوض مياة الرى وسقط فيه ولقى مصرعة.

وبسؤال أهليتة لم يتهموا أحد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بالدفنة لعدم وجود شبهه جنائية.