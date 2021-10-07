سموحة يواجه المصرى وديًا فى الإسكندرية .. ويكشف عن لاعبيه الجدد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحه عصر غداً الجمعة ثانى ودياته بالإسكندرية، حيث يواجه فريق المصرى، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى.

وكان الفريق قد استهل ودياته بالتعادل السلبى مع البنك الاهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما أمس علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث حرص أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحة علي تجربة جميع العناصر بمن فيهم الصفقات الجديدة التى تعاقد معها فى الميركاتو الصيفى، للوقوف علي مدى جاهزية اللاعبين تأهبا لانطلاق الموسم، الذى سيبدأ 25 أكتوبر الجارى، كما سيخوض سموحه مباراة ودية مع الإسماعيلى في 11 أكتوبر الجارى ثم تقام مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش يوم 13 من الشهر الجارى، استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وتعاقد سموحه مع كلا من مصطفي الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة وبهاء مجدي ظهير أيسر البنك الأهلى و حسين فيصل لاعب وسط الزمالك ومعه زكيله مهاب أشرف ومحمد بسيوني والأنجولى داشفا والنيجيرى سيكورية وسيلا مهاجم تنزانيا ، وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة لاعبا الأهلى ضمن صفقة بيع حسام حسن للأهلى، وأمير عادل لاعب وادى دجلة فى صفقة انتقال حر، وأحمد عيد مدافع سيراميكا.

ويسعى أحمد سامى للوصول إلى المستوى البدنى والفنى المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة بعد اعادة بناء الفريق بعدد من الصفقات الجديدة بعد رحيل النسبة الأكبر من القوام الرئيسى الذى خاض به الموسم الماضى.

ويخطط مدرب سموحة للحصول على خدمات الثنائى مروان حمدى مهاجم الزمالك وزميله حسام أشرف قبل غلق باب القيد مساء اليوم من اجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، وذلك لتعويض رحيل الرباعى حسام حسن وأحمد عبدالقادر للأهلى، وعودة مصطفى فتحى للزمالك، ورحيل اسلام جمال لفاركو.

ويسعى حاليا أحمد سامى لرفع المستوى البدنى والفنى للاعبين إلى الدرجة التى يرغب بها خاصة بعد العروض القوية التى قدمها الفريق فى الموسم الماضى وتحقيقه المركز الرابع، خصوصا وأن الفريق تم تغير جلده بالكامل حيث لم يتبقى سوى عدد قليل من اللاعبين الذى كانوا فى قائمة الموسم الماضى.