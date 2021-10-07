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محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر

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محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر محافظ الإسكندرية يعلن دخول جميع الشواطيء مجاناً للتريض اعتباراً من 10 أكتوبر

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بشرى سارة بدخول جميع شواطيء الإسكندرية مجاناً تماماً بدون دفع أي رسوم اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، وذلك لمواطني الإسكندرية الراغبين في الترجل والتريض على رمال الشواطيء.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطيء المندرة المجاني وذلك بالتزامن مع إنتهاء موسم صيف 2021. وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء عبدالله سحلول مستشار المحافظ، وجميع العاملين بالإدارة.

المصرى اليوم

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