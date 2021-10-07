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تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها

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تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها تعرف على أغلى 5 أندية في العالم.. مفاجأة: باريس ليس بينها

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كشفت دراسات رياضية عالمية خلال الساعات الماضية النقاب عن أغلى أندية في العالم من حيث القيمة السوقية للاعبين في صفوفها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل لم يتواجد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يضم بين صفوفه كوكبة من أفضل وأغلى نجوم العالم مثل: نيمار ومبابي وميسي وأشرف حكيمي ضمن هؤلاء اللاعبين.

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" دراسة جديدة، تتناول الفرق الأعلى من حيث القيمة السوقية للاعبين خلال الفترة الحالية، حيث تصدر نادي مانشستر سيتي القائمة، يليه غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، وكان قطبا مدينة مانشستر هما الفريقان الوحيدان اللذان تتجاوز القيمة السوقية للاعبين فيهما أكثر من مليار جنيه إسترليني.

وجاء ترتيب أعلى 5 أندية في العالم من حيث القيمة السوقية على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي بـ 1.095 مليار جنيه إسترليني.

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 1.038 مليار جنيه إسترليني.

3- تشيلسي الإنجليزي بـ809 ملايين جنيه إسترليني.

4- برشلونة الإسباني بـ 766 مليون جنيه إسترليني.

5- بايرن ميونخ الألماني بـ 761 مليون جنيه إسترليني.

المصرى اليوم

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