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أعلن مغني الراب الجوكر، اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك تزامناً مع تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم على مسرح الزمالك في تمام السابعة مساءً.

كتب الجوكر، منشورًا عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو في «إنستجرام»: اشتباه كورونا، كنت فاكر إني تعبان عادي من ضغط الشغل الأيام اللي فاتت».

وتابع :«لحد ما شخص من اللي اتعاملت معاهم في تسجيل أغنية كلمني، قالي إنه تعب وعمل مسحة كورونا وطلع إيجابي، إن شاء الله خير».

كان من المقرر إحياء الجوكر حفلاًغنائياً في مسرح الزمالك، إلا أن إدارة المسرح قررت تأجيل الحفل إلى موعد آخر، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.