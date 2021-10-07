هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر

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نفذت أكثر من 90 ألف عملية فحص منها 86,551 عملية للمركبات

نفذت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية نتج عنها (90,724) عملية فحص خلال شهر سبتمبر 2021م، منها (86,551) عملية فحص لمركبات النقل، و(3941) زيارة ميدانية لمنشآت النقل في المملكة، ورصدت الهيئة خلالها (12,369) مخالفة منها (145) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(232) عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر حيث بلغت (4247) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ (2889) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (1755) مخالفة، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة 86% خلال الشهر الماضي سبتمبر 2021م.